Çin yuanından Gambiya dalaşına

Reel döviz kuru ile CNY → GMD çevirin

1.000 cny
9.357,10 gmd

1,000 CNY = 9,357 GMD

20:01 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDHKDCADEURGBPAUDINRSGD
1 USD17,8381,3770,940,8031,54783,6091,362
1 HKD0,12810,1760,120,1020,19710,6680,174
1 CAD0,7265,6910,6820,5831,12360,7030,988
1 EUR1,0648,341,46610,8551,64788,9691,449

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Çin yuanından Gambiya dalaşına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak CNY ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GMD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut CNY → GMD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Çin Yuanı RMB / Gambiya Dalaşı
1 CNY9,35710 GMD
5 CNY46,78550 GMD
10 CNY93,57100 GMD
20 CNY187,14200 GMD
50 CNY467,85500 GMD
100 CNY935,71000 GMD
250 CNY2.339,27500 GMD
500 CNY4.678,55000 GMD
1000 CNY9.357,10000 GMD
2000 CNY18.714,20000 GMD
5000 CNY46.785,50000 GMD
10000 CNY93.571,00000 GMD
Çevrim kurları Gambiya Dalaşı / Çin Yuanı RMB
1 GMD0,10687 CNY
5 GMD0,53435 CNY
10 GMD1,06871 CNY
20 GMD2,13742 CNY
50 GMD5,34355 CNY
100 GMD10,68710 CNY
250 GMD26,71775 CNY
500 GMD53,43550 CNY
1000 GMD106,87100 CNY
2000 GMD213,74200 CNY
5000 GMD534,35500 CNY
10000 GMD1.068,71000 CNY