Yeni İsrail şekelinden Gambiya dalaşına

Reel döviz kuru ile ILS → GMD çevirin

1.000 ils
18.479,50 gmd

1.00000 ILS = 18.47950 GMD

06:31 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8537151.07389.07381.453321.653310.9494918.3345
1 GBP1.1713511.25685104.3361.702341.936591.1121921.4759
1 USD0.931950.79564183.01381.354451.540830.8848517.0871
1 INR0.01122660.009584430.012046210.0163160.01856120.01065910.205834

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Yeni İsrail şekelinden Gambiya dalaşına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ILS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GMD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ILS → GMD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Yeni İsrail şekeli için en iyi döviz çiftleri

ILS → USD

ILS → EUR

ILS → GBP

ILS → INR

ILS → JPY

ILS → RUB

ILS → AUD

ILS → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Gambiya Dalaşı
1 ILS18.47950 GMD
5 ILS92.39750 GMD
10 ILS184.79500 GMD
20 ILS369.59000 GMD
50 ILS923.97500 GMD
100 ILS1847.95000 GMD
250 ILS4619.87500 GMD
500 ILS9239.75000 GMD
1000 ILS18479.50000 GMD
2000 ILS36959.00000 GMD
5000 ILS92397.50000 GMD
10000 ILS184795.00000 GMD
Çevrim kurları Gambiya Dalaşı / Yeni İsrail Şekeli
1 GMD0.05411 ILS
5 GMD0.27057 ILS
10 GMD0.54114 ILS
20 GMD1.08228 ILS
50 GMD2.70571 ILS
100 GMD5.41141 ILS
250 GMD13.52853 ILS
500 GMD27.05705 ILS
1000 GMD54.11410 ILS
2000 GMD108.22820 ILS
5000 GMD270.57050 ILS
10000 GMD541.14100 ILS