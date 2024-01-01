10 Gambiya dalaşından Yeni İsrail şekeline

Reel döviz kuru ile GMD → ILS çevirin

10 gmd
0,53 ils

1.00000 GMD = 0.05349 ILS

03:51 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855351.0759589.3231.450921.652260.9484318.3484
1 GBP1.1691111.25795104.4321.696351.931741.1088221.4521
1 USD0.92940.794944183.01781.34851.535630.8814517.0532
1 INR0.01119530.009575590.012045610.01624350.01849760.01061760.205416

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Gambiya dalaşından Yeni İsrail şekeline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GMD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ILS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GMD → ILS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Gambiya dalaşı için en iyi döviz çiftleri

GMD → USD

GMD → EUR

GMD → GBP

GMD → INR

GMD → JPY

GMD → RUB

GMD → AUD

GMD → ZAR

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Çevrim kurları Gambiya Dalaşı / Yeni İsrail Şekeli
1 GMD0.05349 ILS
5 GMD0.26744 ILS
10 GMD0.53488 ILS
20 GMD1.06976 ILS
50 GMD2.67440 ILS
100 GMD5.34881 ILS
250 GMD13.37202 ILS
500 GMD26.74405 ILS
1000 GMD53.48810 ILS
2000 GMD106.97620 ILS
5000 GMD267.44050 ILS
10000 GMD534.88100 ILS
Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Gambiya Dalaşı
1 ILS18.69580 GMD
5 ILS93.47900 GMD
10 ILS186.95800 GMD
20 ILS373.91600 GMD
50 ILS934.79000 GMD
100 ILS1869.58000 GMD
250 ILS4673.95000 GMD
500 ILS9347.90000 GMD
1000 ILS18695.80000 GMD
2000 ILS37391.60000 GMD
5000 ILS93479.00000 GMD
10000 ILS186958.00000 GMD