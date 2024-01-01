Gambiya dalaşından ABD dolarına

Reel döviz kuru ile GMD → USD çevirin

1.000 gmd
14,80 usd

1.00000 GMD = 0.01480 USD

17:43 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8536751.0726589.04521.452851.653410.94975518.3319
1 GBP1.1714111.25655104.3111.701931.936881.1125521.4748
1 USD0.932250.79583183.01421.354451.541430.885417.0903
1 INR0.01123030.009586670.012046110.01631590.01856820.01066560.205872

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Gambiya dalaşından ABD dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GMD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak USD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GMD → USD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Gambiya dalaşı için en iyi döviz çiftleri

GMD → USD

GMD → EUR

GMD → GBP

GMD → INR

GMD → JPY

GMD → RUB

GMD → AUD

GMD → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Gambiya Dalaşı / ABD Doları
1 GMD0.01480 USD
5 GMD0.07401 USD
10 GMD0.14802 USD
20 GMD0.29604 USD
50 GMD0.74011 USD
100 GMD1.48021 USD
250 GMD3.70053 USD
500 GMD7.40105 USD
1000 GMD14.80210 USD
2000 GMD29.60420 USD
5000 GMD74.01050 USD
10000 GMD148.02100 USD
Çevrim kurları ABD Doları / Gambiya Dalaşı
1 USD67.55820 GMD
5 USD337.79100 GMD
10 USD675.58200 GMD
20 USD1351.16400 GMD
50 USD3377.91000 GMD
100 USD6755.82000 GMD
250 USD16889.55000 GMD
500 USD33779.10000 GMD
1000 USD67558.20000 GMD
2000 USD135116.40000 GMD
5000 USD337791.00000 GMD
10000 USD675582.00000 GMD