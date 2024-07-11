История обменного курса евро–гамбийские даласи

Обменный курс евро/гамбийские даласи сейчас составляет 73,953, отражая изменение в размере -0.247% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость евро оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.248% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс евро/гамбийские даласи колебался между максимумом, который 12-07-2024 дошел до 74,286, и минимумом, равным 73,580, на 11-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 11-07-2024, представляя собой 0.877% увеличение стоимости.