История обменного курса австралийский доллар–гамбийские даласи

Обменный курс австралийских доллара/гамбийские даласи сейчас составляет 46,215, отражая изменение в размере -0.628% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость австралийских долларов оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -1.046% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс австралийский доллар/гамбийские даласи колебался между максимумом, который 04-11-2024 дошел до 47,085, и минимумом, равным 45,468, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 05-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -1.476%.