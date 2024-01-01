澳元兌甘比亞達拉西匯率歷史紀錄

今日，澳元兌甘比亞達拉西的匯率目前為44.866，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，澳元的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.939%。

在過去一星期，澳元兌甘比亞達拉西的匯率波動，在21-07-2024高見45.389，並在25-07-2024低見44.348。最大的24小時價格見於25-07-2024，其價值上升了1.118%。