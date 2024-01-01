5 يوان صيني إلى دالاسي غامبي

تحويل CNY إلى GMD بسعر الصرف الحقيقي

5 cny
48.29 gmd

¥1.000 CNY = D9.658 GMD

Mid-market exchange rate at 08:47
تتبع سعر الصرف

لا يمكننا إرسال المال بين هذه العملات

نحن نعمل على ذلك. قم بالتسجيل للحصول على إشعار، وسوف نخبرك في أقرب وقت ممكن.

احصل على إشعار عند تشغيلنا

CNY إلى GMD مخطط التحويل

منذ دقيقة واحدة، 0
سعر الصرف الفعلي

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 USDHKDCADEURGBPAUDINRSGD
1 USD17.7971.3730.9160.7831.51683.9631.325
1 HKD0.12810.1760.1170.10.19410.7690.17
1 CAD0.7295.6810.6670.5711.10561.1730.965
1 EUR1.0928.5121.49910.8551.65691.6711.446

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يوان صيني إلى دالاسي غامبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CNY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GMD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CNY الحالي إلى GMD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for يوان صيني

CNY إلى USD

CNY إلى HKD

CNY إلى CAD

CNY إلى EUR

CNY إلى GBP

CNY إلى AUD

CNY إلى INR

CNY إلى SGD

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / Gambian Dalasi
1 CNY٩٫٦٥٧٧١ GMD
5 CNY٤٨٫٢٨٨٥٥ GMD
10 CNY٩٦٫٥٧٧١٠ GMD
20 CNY١٩٣٫١٥٤٢٠ GMD
50 CNY٤٨٢٫٨٨٥٥٠ GMD
100 CNY٩٦٥٫٧٧١٠٠ GMD
250 CNY٢٬٤١٤٫٤٢٧٥٠ GMD
500 CNY٤٬٨٢٨٫٨٥٥٠٠ GMD
1000 CNY٩٬٦٥٧٫٧١٠٠٠ GMD
2000 CNY١٩٬٣١٥٫٤٢٠٠٠ GMD
5000 CNY٤٨٬٢٨٨٫٥٥٠٠٠ GMD
10000 CNY٩٦٬٥٧٧٫١٠٠٠٠ GMD
معدلات التحويل Gambian Dalasi / Chinese Yuan RMB
1 GMD٠٫١٠٣٥٤ CNY
5 GMD٠٫٥١٧٧٢ CNY
10 GMD١٫٠٣٥٤٤ CNY
20 GMD٢٫٠٧٠٨٨ CNY
50 GMD٥٫١٧٧٢٠ CNY
100 GMD١٠٫٣٥٤٤٠ CNY
250 GMD٢٥٫٨٨٦٠٠ CNY
500 GMD٥١٫٧٧٢٠٠ CNY
1000 GMD١٠٣٫٥٤٤٠٠ CNY
2000 GMD٢٠٧٫٠٨٨٠٠ CNY
5000 GMD٥١٧٫٧٢٠٠٠ CNY
10000 GMD١٬٠٣٥٫٤٤٠٠٠ CNY