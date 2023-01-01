10 بيزو تشيلي إلى دالاسي غامبي

تحويل CLP إلى GMD بسعر الصرف الحقيقي

١٠ clp
٠٫٧٥ gmd

1.00000 CLP = 0.07522 GMD

متوسط سعر صرف السوق عند 14:0 UTC
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CLP إلى GMD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CLP → 0 GMD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8551.079689.31151.467281.670950.9552518.5347
1GBP1.1695911.2627104.4591.716141.954341.1172521.6782
1USD0.926250.791954182.72651.35911.547750.884917.1681
1INR0.01119680.009573160.01208810.01642880.01870920.01069670.207528

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو تشيلي إلى دالاسي غامبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CLP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GMD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CLP الحالي إلى GMD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chilean Peso / Gambian Dalasi
1 CLP0.07522 GMD
5 CLP0.37611 GMD
10 CLP0.75221 GMD
20 CLP1.50443 GMD
50 CLP3.76107 GMD
100 CLP7.52215 GMD
250 CLP18.80537 GMD
500 CLP37.61075 GMD
1000 CLP75.22150 GMD
2000 CLP150.44300 GMD
5000 CLP376.10750 GMD
10000 CLP752.21500 GMD
معدلات التحويل Gambian Dalasi / Chilean Peso
1 GMD13.29410 CLP
5 GMD66.47050 CLP
10 GMD132.94100 CLP
20 GMD265.88200 CLP
50 GMD664.70500 CLP
100 GMD1329.41000 CLP
250 GMD3323.52500 CLP
500 GMD6647.05000 CLP
1000 GMD13294.10000 CLP
2000 GMD26588.20000 CLP
5000 GMD66470.50000 CLP
10000 GMD132941.00000 CLP