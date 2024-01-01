Чилийские песо в гамбийские даласи
Сконвертируйте CLP в GMD по реальному обменному курсу
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|1 CLP в GMD
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|0,0749
|0,0765
|Низкий
|0,0708
|0,0705
|В среднем
|0,0727
|0,0732
|Изменить
|-0.71%
|1.63%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 CLP к GMD
За последние 30 дней максимальный курс CLP к GMD составил 0,0749, а минимальный — 0,0708. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0727. Изменение курса CLP к GMD в процентном соотношении составило -0.71.
За последние 90 дней максимальный курс CLP к GMD составил 0,0765, а минимальный — 0,0705. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0732. Изменение курса CLP к GMD в процентном соотношении составило 1.63.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из чилийских песо в гамбийские даласи
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите CLP из выпадающего списка для исходной валюты и GMD из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из CLP в GMD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
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- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
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- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Гамбийский даласи / Чилийское песо
|1 GMD
|13,90970 CLP
|5 GMD
|69,54850 CLP
|10 GMD
|139,09700 CLP
|20 GMD
|278,19400 CLP
|50 GMD
|695,48500 CLP
|100 GMD
|1 390,97000 CLP
|250 GMD
|3 477,42500 CLP
|500 GMD
|6 954,85000 CLP
|1000 GMD
|13 909,70000 CLP
|2000 GMD
|27 819,40000 CLP
|5000 GMD
|69 548,50000 CLP
|10000 GMD
|139 097,00000 CLP