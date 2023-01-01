بيزو تشيلي إلى باتاكا ماكاوية

تحويل CLP إلى MOP بسعر الصرف الحقيقي

1000 clp
9.12 mop

1.00000 CLP = 0.00912 MOP

متوسط سعر صرف السوق عند 7:48 UTC
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CLP إلى MOP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CLP → 0 MOP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.865651.065288.56071.437381.661520.96518.2109
1GBP1.155211.2305102.3041.660441.919361.1147721.0369
1USD0.93880.812678183.141.34941.559820.9059517.0962
1INR0.01129170.009774810.012027910.01623050.01876140.01089670.205631

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو تشيلي إلى باتاكا ماكاوية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CLP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MOP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CLP الحالي إلى MOP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chilean Peso / Macanese Pataca
1 CLP0.00912 MOP
5 CLP0.04562 MOP
10 CLP0.09124 MOP
20 CLP0.18249 MOP
50 CLP0.45622 MOP
100 CLP0.91244 MOP
250 CLP2.28109 MOP
500 CLP4.56218 MOP
1000 CLP9.12436 MOP
2000 CLP18.24872 MOP
5000 CLP45.62180 MOP
10000 CLP91.24360 MOP
معدلات التحويل Macanese Pataca / Chilean Peso
1 MOP109.59700 CLP
5 MOP547.98500 CLP
10 MOP1095.97000 CLP
20 MOP2191.94000 CLP
50 MOP5479.85000 CLP
100 MOP10959.70000 CLP
250 MOP27399.25000 CLP
500 MOP54798.50000 CLP
1000 MOP109597.00000 CLP
2000 MOP219194.00000 CLP
5000 MOP547985.00000 CLP
10000 MOP1095970.00000 CLP