250 بيزو تشيلي إلى باتاكا ماكاوية

تحويل CLP إلى MOP بسعر الصرف الحقيقي

250 clp
2.36 mop

1.00000 CLP = 0.00945 MOP

متوسط سعر صرف السوق عند 14:45 UTC
تتبع سعر الصرف
50+ currencies in one account

CLP إلى MOP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CLP → 0 MOP
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85461.078989.26761.467631.670510.955118.538
1GBP1.1701411.2625104.4591.717381.954791.117621.6927
1USD0.926850.792079182.73951.36031.548350.885217.1823
1INR0.01120230.009573170.012086110.01644080.01871350.01069860.207667

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو تشيلي إلى باتاكا ماكاوية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CLP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MOP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CLP الحالي إلى MOP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Chilean Peso / Macanese Pataca
1 CLP0.00945 MOP
5 CLP0.04726 MOP
10 CLP0.09453 MOP
20 CLP0.18905 MOP
50 CLP0.47264 MOP
100 CLP0.94527 MOP
250 CLP2.36318 MOP
500 CLP4.72637 MOP
1000 CLP9.45274 MOP
2000 CLP18.90548 MOP
5000 CLP47.26370 MOP
10000 CLP94.52740 MOP
معدلات التحويل Macanese Pataca / Chilean Peso
1 MOP105.78900 CLP
5 MOP528.94500 CLP
10 MOP1057.89000 CLP
20 MOP2115.78000 CLP
50 MOP5289.45000 CLP
100 MOP10578.90000 CLP
250 MOP26447.25000 CLP
500 MOP52894.50000 CLP
1000 MOP105789.00000 CLP
2000 MOP211578.00000 CLP
5000 MOP528945.00000 CLP
10000 MOP1057890.00000 CLP