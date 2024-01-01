ليرة تركية إلى باتاكا ماكاوية

تحويل TRY إلى MOP بسعر الصرف الحقيقي

1,000 try
234.01 mop

TL1.000 TRY = MOP$0.2340 MOP

Mid-market exchange rate at 01:45
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TRY إلى MOP مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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MOP

أعلى العملات

 USDEURGBPPKRINRCADAEDEGP
1 USD10.8950.754279.183.9361.3443.67348.696
1 EUR1.11810.843311.99293.8281.5034.10654.434
1 GBP1.3261.1861369.961111.2611.7824.86964.548
1 PKR0.0040.0030.00310.3010.0050.0130.174

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليرة تركية إلى باتاكا ماكاوية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TRY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MOP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TRY الحالي إلى MOP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ليرة تركية / Macanese Pataca
1 TRY٠٫٢٣٤٠١ MOP
5 TRY١٫١٧٠٠٦ MOP
10 TRY٢٫٣٤٠١١ MOP
20 TRY٤٫٦٨٠٢٢ MOP
50 TRY١١٫٧٠٠٥٥ MOP
100 TRY٢٣٫٤٠١١٠ MOP
250 TRY٥٨٫٥٠٢٧٥ MOP
500 TRY١١٧٫٠٠٥٥٠ MOP
1000 TRY٢٣٤٫٠١١٠٠ MOP
2000 TRY٤٦٨٫٠٢٢٠٠ MOP
5000 TRY١٬١٧٠٫٠٥٥٠٠ MOP
10000 TRY٢٬٣٤٠٫١١٠٠٠ MOP
معدلات التحويل Macanese Pataca / ليرة تركية
1 MOP٤٫٢٧٣٣٠ TRY
5 MOP٢١٫٣٦٦٥٠ TRY
10 MOP٤٢٫٧٣٣٠٠ TRY
20 MOP٨٥٫٤٦٦٠٠ TRY
50 MOP٢١٣٫٦٦٥٠٠ TRY
100 MOP٤٢٧٫٣٣٠٠٠ TRY
250 MOP١٬٠٦٨٫٣٢٥٠٠ TRY
500 MOP٢٬١٣٦٫٦٥٠٠٠ TRY
1000 MOP٤٬٢٧٣٫٣٠٠٠٠ TRY
2000 MOP٨٬٥٤٦٫٦٠٠٠٠ TRY
5000 MOP٢١٬٣٦٦٫٥٠٠٠٠ TRY
10000 MOP٤٢٬٧٣٣٫٠٠٠٠٠ TRY