كرونة دنماركية إلى باتاكا ماكاوية

تحويل DKK إلى MOP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ dkk
١٬١٥٢٫٤١ mop

1.00000 DKK = 1.15241 MOP

متوسط سعر صرف السوق عند 9:37 UTC
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DKK إلى MOP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 DKK → 0 MOP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86691.06688.61741.438781.664060.96618.2277
1GBP1.1535411.22965102.2221.659661.919531.1143221.026
1USD0.93810.81324183.13081.34971.561040.906217.0992
1INR0.01128450.009782650.012029210.01623590.01877810.01090090.20569

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كرونة دنماركية إلى باتاكا ماكاوية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار DKK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MOP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل DKK الحالي إلى MOP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل كرونة دانمركية / Macanese Pataca
1 DKK1.15241 MOP
5 DKK5.76205 MOP
10 DKK11.52410 MOP
20 DKK23.04820 MOP
50 DKK57.62050 MOP
100 DKK115.24100 MOP
250 DKK288.10250 MOP
500 DKK576.20500 MOP
1000 DKK1152.41000 MOP
2000 DKK2304.82000 MOP
5000 DKK5762.05000 MOP
10000 DKK11524.10000 MOP
معدلات التحويل Macanese Pataca / كرونة دانمركية
1 MOP0.86774 DKK
5 MOP4.33873 DKK
10 MOP8.67745 DKK
20 MOP17.35490 DKK
50 MOP43.38725 DKK
100 MOP86.77450 DKK
250 MOP216.93625 DKK
500 MOP433.87250 DKK
1000 MOP867.74500 DKK
2000 MOP1735.49000 DKK
5000 MOP4338.72500 DKK
10000 MOP8677.45000 DKK