ليف بلغاري إلى باتاكا ماكاوية

تحويل BGN إلى MOP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bgn
٤٬٣٨٣٫٤٣ mop

1.00000 BGN = 4.38343 MOP

متوسط سعر صرف السوق عند 5:3 UTC
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BGN إلى MOP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BGN → 0 MOP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86331.063588.35981.434711.660030.957218.2166
1GBP1.1583511.2319102.3511.661891.922891.1087721.1011
1USD0.94030.811754183.0841.349051.560910.900117.1289
1INR0.01131740.009770280.01203610.01623720.01878720.01083360.206164

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليف بلغاري إلى باتاكا ماكاوية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BGN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MOP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BGN الحالي إلى MOP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ليف بلغاري

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل لياف بلغاري / Macanese Pataca
1 BGN4.38343 MOP
5 BGN21.91715 MOP
10 BGN43.83430 MOP
20 BGN87.66860 MOP
50 BGN219.17150 MOP
100 BGN438.34300 MOP
250 BGN1095.85750 MOP
500 BGN2191.71500 MOP
1000 BGN4383.43000 MOP
2000 BGN8766.86000 MOP
5000 BGN21917.15000 MOP
10000 BGN43834.30000 MOP
معدلات التحويل Macanese Pataca / لياف بلغاري
1 MOP0.22813 BGN
5 MOP1.14066 BGN
10 MOP2.28132 BGN
20 MOP4.56264 BGN
50 MOP11.40660 BGN
100 MOP22.81320 BGN
250 MOP57.03300 BGN
500 MOP114.06600 BGN
1000 MOP228.13200 BGN
2000 MOP456.26400 BGN
5000 MOP1140.66000 BGN
10000 MOP2281.32000 BGN