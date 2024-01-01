ألف باتاكا ماكاوية إلى ليف بلغاري

تحويل MOP إلى BGN بسعر الصرف الحقيقي

1,000 mop
223.81 bgn

1.00000 MOP = 0.22381 BGN

Mid-market exchange rate at 21:59
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Loading

أعلى العملات

 AEDUSDNGNINRGBPCNYCADEUR
1 AED10.272264436.98422.55420.2151691.959420.3691910.251178
1 USD3.67291160582.83940.7902957.196751.3560.9226
1 NGN0.002288410.00062305110.05161330.0004923960.004483960.000844860.000574799
1 INR0.04433760.012071519.374810.009540090.08687590.0163690.0111366

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل باتاكا ماكاوية إلى ليف بلغاري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MOP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BGN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MOP الحالي إلى BGN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Macanese patacas

MOP إلى AED

MOP إلى USD

MOP إلى NGN

MOP إلى INR

MOP إلى GBP

MOP إلى CNY

MOP إلى CAD

MOP إلى EUR

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل Macanese Pataca / لياف بلغاري
1 MOP0.22381 BGN
5 MOP1.11903 BGN
10 MOP2.23806 BGN
20 MOP4.47612 BGN
50 MOP11.19030 BGN
100 MOP22.38060 BGN
250 MOP55.95150 BGN
500 MOP111.90300 BGN
1000 MOP223.80600 BGN
2000 MOP447.61200 BGN
5000 MOP1119.03000 BGN
10000 MOP2238.06000 BGN
معدلات التحويل لياف بلغاري / Macanese Pataca
1 BGN4.46815 MOP
5 BGN22.34075 MOP
10 BGN44.68150 MOP
20 BGN89.36300 MOP
50 BGN223.40750 MOP
100 BGN446.81500 MOP
250 BGN1117.03750 MOP
500 BGN2234.07500 MOP
1000 BGN4468.15000 MOP
2000 BGN8936.30000 MOP
5000 BGN22340.75000 MOP
10000 BGN44681.50000 MOP