باتاكا ماكاوية إلى درهم إماراتي

تحويل MOP إلى AED بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mop
٤٥٥٫٧٣ aed

1.00000 MOP = 0.45573 AED

متوسط سعر صرف السوق عند 21:33 UTC
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MOP إلى AED مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MOP → 0 AED
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867151.065988.60511.436891.661830.964218.3681
1GBP1.153211.2293102.1881.657161.916591.1119221.1839
1USD0.93820.813471183.1271.348051.559090.9045517.2325
1INR0.0112860.009785880.012029810.01621680.01875550.01088150.207303

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل باتاكا ماكاوية إلى درهم إماراتي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MOP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AED في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MOP الحالي إلى AED وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Macanese pataca

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Macanese Pataca / الدرهام بالإمارات العربية المتحدة
1 MOP0.45573 AED
5 MOP2.27865 AED
10 MOP4.55729 AED
20 MOP9.11458 AED
50 MOP22.78645 AED
100 MOP45.57290 AED
250 MOP113.93225 AED
500 MOP227.86450 AED
1000 MOP455.72900 AED
2000 MOP911.45800 AED
5000 MOP2278.64500 AED
10000 MOP4557.29000 AED
معدلات التحويل الدرهام بالإمارات العربية المتحدة / Macanese Pataca
1 AED2.19429 MOP
5 AED10.97145 MOP
10 AED21.94290 MOP
20 AED43.88580 MOP
50 AED109.71450 MOP
100 AED219.42900 MOP
250 AED548.57250 MOP
500 AED1097.14500 MOP
1000 AED2194.29000 MOP
2000 AED4388.58000 MOP
5000 AED10971.45000 MOP
10000 AED21942.90000 MOP