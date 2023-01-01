50 درهم إماراتي إلى باتاكا ماكاوية

تحويل AED إلى MOP بسعر الصرف الحقيقي

٥٠ aed
١٠٩٫٥٩ mop

1.00000 AED = 2.19187 MOP

Mid-market exchange rate at 17:25
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.85751.074789.68511.461911.636520.946718.6543
1 GBP1.1661811.25335104.5941.704931.908561.1040221.7553
1 USD0.93050.797862183.45131.36031.522770.880917.3577
1 INR0.01115010.009560810.01198310.01630050.01824740.01055590.207998

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل درهم إماراتي إلى باتاكا ماكاوية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AED في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MOP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AED الحالي إلى MOP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الدرهام بالإمارات العربية المتحدة / Macanese Pataca
1 AED2.19187 MOP
5 AED10.95935 MOP
10 AED21.91870 MOP
20 AED43.83740 MOP
50 AED109.59350 MOP
100 AED219.18700 MOP
250 AED547.96750 MOP
500 AED1095.93500 MOP
1000 AED2191.87000 MOP
2000 AED4383.74000 MOP
5000 AED10959.35000 MOP
10000 AED21918.70000 MOP
معدلات التحويل Macanese Pataca / الدرهام بالإمارات العربية المتحدة
1 MOP0.45623 AED
5 MOP2.28116 AED
10 MOP4.56231 AED
20 MOP9.12462 AED
50 MOP22.81155 AED
100 MOP45.62310 AED
250 MOP114.05775 AED
500 MOP228.11550 AED
1000 MOP456.23100 AED
2000 MOP912.46200 AED
5000 MOP2281.15500 AED
10000 MOP4562.31000 AED