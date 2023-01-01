باتاكا ماكاوية إلى نيراس نيجيري

تحويل MOP إلى NGN بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mop
٩٥٬٣٦٧٫١٠ ngn

1.00000 MOP = 95.36710 NGN

متوسط سعر صرف السوق عند 21:43 UTC
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MOP إلى NGN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MOP → 0 NGN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867051.065988.60511.436991.662090.964218.3684
1GBP1.1533411.22935102.1921.657351.916971.1120521.1851
1USD0.93820.813438183.1271.348151.559330.904617.2328
1INR0.0112860.009785480.012029810.0162180.01875840.01088210.207307

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل باتاكا ماكاوية إلى نيراس نيجيري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MOP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NGN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MOP الحالي إلى NGN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Macanese pataca

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Macanese Pataca / النيرة النيجيرية
1 MOP95.36710 NGN
5 MOP476.83550 NGN
10 MOP953.67100 NGN
20 MOP1907.34200 NGN
50 MOP4768.35500 NGN
100 MOP9536.71000 NGN
250 MOP23841.77500 NGN
500 MOP47683.55000 NGN
1000 MOP95367.10000 NGN
2000 MOP190734.20000 NGN
5000 MOP476835.50000 NGN
10000 MOP953671.00000 NGN
معدلات التحويل النيرة النيجيرية / Macanese Pataca
1 NGN0.01049 MOP
5 NGN0.05243 MOP
10 NGN0.10486 MOP
20 NGN0.20972 MOP
50 NGN0.52429 MOP
100 NGN1.04858 MOP
250 NGN2.62145 MOP
500 NGN5.24290 MOP
1000 NGN10.48580 MOP
2000 NGN20.97160 MOP
5000 NGN52.42900 MOP
10000 NGN104.85800 MOP