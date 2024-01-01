20 نيراس نيجيري إلى باتاكا ماكاوية

تحويل NGN إلى MOP بسعر الصرف الحقيقي

20 ngn
0.10 mop

1.00000 NGN = 0.00499 MOP

Mid-market exchange rate at 05:33
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.856381.0846589.86481.471171.663570.95766518.4536
1 GBP1.1677111.26655104.9351.717891.942561.1182721.5483
1 USD0.921950.789546182.85141.356351.533740.8829517.0134
1 INR0.01112780.009529670.012069810.01637090.0185120.0106570.205348

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نيراس نيجيري إلى باتاكا ماكاوية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NGN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MOP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NGN الحالي إلى MOP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل النيرة النيجيرية / Macanese Pataca
1 NGN0.00499 MOP
5 NGN0.02493 MOP
10 NGN0.04986 MOP
20 NGN0.09971 MOP
50 NGN0.24928 MOP
100 NGN0.49856 MOP
250 NGN1.24640 MOP
500 NGN2.49281 MOP
1000 NGN4.98562 MOP
2000 NGN9.97124 MOP
5000 NGN24.92810 MOP
10000 NGN49.85620 MOP
معدلات التحويل Macanese Pataca / النيرة النيجيرية
1 MOP200.57700 NGN
5 MOP1002.88500 NGN
10 MOP2005.77000 NGN
20 MOP4011.54000 NGN
50 MOP10028.85000 NGN
100 MOP20057.70000 NGN
250 MOP50144.25000 NGN
500 MOP100288.50000 NGN
1000 MOP200577.00000 NGN
2000 MOP401154.00000 NGN
5000 MOP1002885.00000 NGN
10000 MOP2005770.00000 NGN