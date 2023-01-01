دولار نيوزيلندي إلى باتاكا ماكاوية

تحويل NZD إلى MOP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ nzd
٤٬٧٧٣٫٥٦ mop

1.00000 NZD = 4.77356 MOP

متوسط سعر صرف السوق عند 0:41 UTC
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NZD إلى MOP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NZD → 0 MOP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.0654588.3041.436171.662690.9643518.3587
1GBP1.1528711.2284101.8091.655821.916981.1117721.1664
1USD0.938550.814067182.87951.347951.560550.905117.2309
1INR0.01132450.00982230.012065710.0162640.01882910.01092070.207903

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار نيوزيلندي إلى باتاكا ماكاوية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NZD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MOP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NZD الحالي إلى MOP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار نيوزيلندي / Macanese Pataca
1 NZD4.77356 MOP
5 NZD23.86780 MOP
10 NZD47.73560 MOP
20 NZD95.47120 MOP
50 NZD238.67800 MOP
100 NZD477.35600 MOP
250 NZD1193.39000 MOP
500 NZD2386.78000 MOP
1000 NZD4773.56000 MOP
2000 NZD9547.12000 MOP
5000 NZD23867.80000 MOP
10000 NZD47735.60000 MOP
معدلات التحويل Macanese Pataca / دولار نيوزيلندي
1 MOP0.20949 NZD
5 MOP1.04744 NZD
10 MOP2.09487 NZD
20 MOP4.18974 NZD
50 MOP10.47435 NZD
100 MOP20.94870 NZD
250 MOP52.37175 NZD
500 MOP104.74350 NZD
1000 MOP209.48700 NZD
2000 MOP418.97400 NZD
5000 MOP1047.43500 NZD
10000 MOP2094.87000 NZD