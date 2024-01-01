Yeni Zelanda dolarından Makau patacasına

Reel döviz kuru ile NZD → MOP çevirin

1.000 nzd
4.922,60 mop

1.00000 NZD = 4.92260 MOP

16:06 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855011.0759589.33151.453021.651880.94745518.3618
1 GBP1.1695811.25845104.4841.699471.932061.1081221.4763
1 USD0.929450.794628183.02571.350451.535270.880617.0657
1 INR0.01119430.009570870.012044510.01626540.01849150.01060640.205547

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Yeni Zelanda dolarından Makau patacasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NZD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MOP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NZD → MOP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Yeni Zelanda Doları / Makau Patakası
1 NZD4.92260 MOP
5 NZD24.61300 MOP
10 NZD49.22600 MOP
20 NZD98.45200 MOP
50 NZD246.13000 MOP
100 NZD492.26000 MOP
250 NZD1230.65000 MOP
500 NZD2461.30000 MOP
1000 NZD4922.60000 MOP
2000 NZD9845.20000 MOP
5000 NZD24613.00000 MOP
10000 NZD49226.00000 MOP
Çevrim kurları Makau Patakası / Yeni Zelanda Doları
1 MOP0.20314 NZD
5 MOP1.01572 NZD
10 MOP2.03145 NZD
20 MOP4.06290 NZD
50 MOP10.15725 NZD
100 MOP20.31450 NZD
250 MOP50.78625 NZD
500 MOP101.57250 NZD
1000 MOP203.14500 NZD
2000 MOP406.29000 NZD
5000 MOP1015.72500 NZD
10000 MOP2031.45000 NZD