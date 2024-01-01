Singapur dolarından Makau patacasına

Reel döviz kuru ile SGD → MOP çevirin

1.000 sgd
5.985,51 mop

1.00000 SGD = 5.98551 MOP

20:41 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8548751.07789.40181.450561.651330.94735518.3683
1 GBP1.1697611.25985104.581.696831.931691.1081821.4869
1 USD0.92850.793745183.011.346851.533270.8796517.0551
1 INR0.01118550.009562040.012046710.01622520.01847090.01059690.205458

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Singapur dolarından Makau patacasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SGD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MOP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SGD → MOP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Singapur doları için en iyi döviz çiftleri

SGD → USD

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SGD → AUD

SGD → GBP

SGD → INR

SGD → CNY

SGD → MYR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Singapur Doları / Makau Patakası
1 SGD5.98551 MOP
5 SGD29.92755 MOP
10 SGD59.85510 MOP
20 SGD119.71020 MOP
50 SGD299.27550 MOP
100 SGD598.55100 MOP
250 SGD1496.37750 MOP
500 SGD2992.75500 MOP
1000 SGD5985.51000 MOP
2000 SGD11971.02000 MOP
5000 SGD29927.55000 MOP
10000 SGD59855.10000 MOP
Çevrim kurları Makau Patakası / Singapur Doları
1 MOP0.16707 SGD
5 MOP0.83535 SGD
10 MOP1.67070 SGD
20 MOP3.34140 SGD
50 MOP8.35350 SGD
100 MOP16.70700 SGD
250 MOP41.76750 SGD
500 MOP83.53500 SGD
1000 MOP167.07000 SGD
2000 MOP334.14000 SGD
5000 MOP835.35000 SGD
10000 MOP1670.70000 SGD