1 Singapur dolarından Makau patacasına

Reel döviz kuru ile SGD → MOP çevirin

1 sgd
6,06 mop

1,000S$ SGD = 6,062MOP$ MOP

20:04 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SGD → MOP çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SGD → MOPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek6,06166,0616
Düşük5,94425,9185
Ortalama5,98385,9628
Değişim1.97%1.67%
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1 SGD → MOP istatistikleri

SGD → MOP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 6,0616, en düşük 5,9442 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 5,9838 oldu. SGD → MOP kurundaki değişiklik 1.97 değerindeydi.

SGD → MOP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 6,0616, en düşük 5,9185 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 5,9628 oldu. SGD → MOP kurundaki değişiklik 1.67 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDIDREURAUDGBPINRCNYMYR
1 USD116.2000,9161,5340,78183,8027,1694,492
1 IDR010000,00500
1 EUR1,09117.679,911,6740,85291,4577,8244,902
1 AUD0,65210.563,20,59710,50954,6434,6752,929

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Singapur dolarından Makau patacasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SGD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MOP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SGD → MOP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Singapur doları için en iyi döviz çiftleri

SGD → USD

SGD → IDR

SGD → EUR

SGD → AUD

SGD → GBP

SGD → INR

SGD → CNY

SGD → MYR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Singapur Doları / Makau Patakası
1 SGD6,06159 MOP
5 SGD30,30795 MOP
10 SGD60,61590 MOP
20 SGD121,23180 MOP
50 SGD303,07950 MOP
100 SGD606,15900 MOP
250 SGD1.515,39750 MOP
500 SGD3.030,79500 MOP
1000 SGD6.061,59000 MOP
2000 SGD12.123,18000 MOP
5000 SGD30.307,95000 MOP
10000 SGD60.615,90000 MOP
Çevrim kurları Makau Patakası / Singapur Doları
1 MOP0,16497 SGD
5 MOP0,82487 SGD
10 MOP1,64973 SGD
20 MOP3,29946 SGD
50 MOP8,24865 SGD
100 MOP16,49730 SGD
250 MOP41,24325 SGD
500 MOP82,48650 SGD
1000 MOP164,97300 SGD
2000 MOP329,94600 SGD
5000 MOP824,86500 SGD
10000 MOP1.649,73000 SGD