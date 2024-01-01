Romanya leyinden Makau patacasına

Reel döviz kuru ile RON → MOP çevirin

1.000 ron
1.741,91 mop

1.00000 RON = 1.74191 MOP

18:39 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8549051.0764589.35311.4511.651630.9474218.3549
1 GBP1.1697211.25915104.5191.697271.931951.1082221.4701
1 USD0.9290.794187183.00721.347951.534330.8801517.0513
1 INR0.01119160.009567680.012047110.0162390.01848430.01060330.20542

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Romanya leyinden Makau patacasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RON ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MOP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RON → MOP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Rumen leyi için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Rumen Leyi / Makau Patakası
1 RON1.74191 MOP
5 RON8.70955 MOP
10 RON17.41910 MOP
20 RON34.83820 MOP
50 RON87.09550 MOP
100 RON174.19100 MOP
250 RON435.47750 MOP
500 RON870.95500 MOP
1000 RON1741.91000 MOP
2000 RON3483.82000 MOP
5000 RON8709.55000 MOP
10000 RON17419.10000 MOP
Çevrim kurları Makau Patakası / Rumen Leyi
1 MOP0.57408 RON
5 MOP2.87040 RON
10 MOP5.74081 RON
20 MOP11.48162 RON
50 MOP28.70405 RON
100 MOP57.40810 RON
250 MOP143.52025 RON
500 MOP287.04050 RON
1000 MOP574.08100 RON
2000 MOP1148.16200 RON
5000 MOP2870.40500 RON
10000 MOP5740.81000 RON