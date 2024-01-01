20 Makau patacasından Rumen leyine

Reel döviz kuru ile MOP → RON çevirin

20 mop
11,58 ron

1,000 MOP = 0,5789 RON

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

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Makau patacasından Rumen leyine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MOP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak RON seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MOP → RON kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Makau patacası için en iyi döviz çiftleri

MOP → AED

MOP → USD

MOP → NGN

MOP → INR

MOP → GBP

MOP → CNY

MOP → CAD

MOP → EUR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Makau Patakası / Rumen Leyi
1 MOP0,57888 RON
5 MOP2,89438 RON
10 MOP5,78876 RON
20 MOP11,57752 RON
50 MOP28,94380 RON
100 MOP57,88760 RON
250 MOP144,71900 RON
500 MOP289,43800 RON
1000 MOP578,87600 RON
2000 MOP1.157,75200 RON
5000 MOP2.894,38000 RON
10000 MOP5.788,76000 RON
Çevrim kurları Rumen Leyi / Makau Patakası
1 RON1,72749 MOP
5 RON8,63745 MOP
10 RON17,27490 MOP
20 RON34,54980 MOP
50 RON86,37450 MOP
100 RON172,74900 MOP
250 RON431,87250 MOP
500 RON863,74500 MOP
1000 RON1.727,49000 MOP
2000 RON3.454,98000 MOP
5000 RON8.637,45000 MOP
10000 RON17.274,90000 MOP