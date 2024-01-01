2.000 Romanya leyinden Makau patacasına

Reel döviz kuru ile RON → MOP çevirin

1,000L RON = 1,707MOP$ MOP

23:33 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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RON → MOP çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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MOP
1 RON → MOPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek1,75881,8060
Düşük1,69581,6958
Ortalama1,73201,7663
Değişim-2.40%-4.81%
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1 RON → MOP istatistikleri

RON → MOP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 1,7588, en düşük 1,6958 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 1,7320 oldu. RON → MOP kurundaki değişiklik -2.40 değerindeydi.

RON → MOP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 1,8060, en düşük 1,6958 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 1,7663 oldu. RON → MOP kurundaki değişiklik -4.81 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiRON - MOP tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURCADAUDGBPSGDCHFINR
1 USD10,9441,4021,5370,7891,3380,88384,398
1 EUR1,0611,4851,6280,8361,4180,93689,424
1 CAD0,7130,67311,0960,5630,9550,6360,205
1 AUD0,6510,6140,91210,5130,8710,57554,914

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Romanya leyinden Makau patacasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RON ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MOP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RON → MOP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Rumen leyi için en iyi döviz çiftleri

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RON → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Rumen Leyi / Makau Patakası
1 RON1,70697 MOP
5 RON8,53485 MOP
10 RON17,06970 MOP
20 RON34,13940 MOP
50 RON85,34850 MOP
100 RON170,69700 MOP
250 RON426,74250 MOP
500 RON853,48500 MOP
1000 RON1.706,97000 MOP
2000 RON3.413,94000 MOP
5000 RON8.534,85000 MOP
10000 RON17.069,70000 MOP
Çevrim kurları Makau Patakası / Rumen Leyi
1 MOP0,58583 RON
5 MOP2,92917 RON
10 MOP5,85833 RON
20 MOP11,71666 RON
50 MOP29,29165 RON
100 MOP58,58330 RON
250 MOP146,45825 RON
500 MOP292,91650 RON
1000 MOP585,83300 RON
2000 MOP1.171,66600 RON
5000 MOP2.929,16500 RON
10000 MOP5.858,33000 RON