Birleşik Arap Emirlikleri dirheminden İngiliz sterlinine
Reel döviz kuru ile AED → GBP çevirin
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Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Birleşik Arap Emirlikleri dirheminden İngiliz sterlinine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak AED ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GBP seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut AED → GBP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir
- ABD Doları
- Avustralya Doları
- Brezilya Reali
- Bulgar Levası
- Çek Cumhuriyeti Korunası
- Çin Yuanı RMB
- Danimarka Kronu
- Endonezya Rupisi
- Euro
- Hindistan Rupisi
- Hong Kong Doları
- İsveç Kronu
- İsviçre Frangı
- Japon Yeni
- Kanada Doları
- Macar Forinti
- Malezya Ringiti
- Norveç Kronu
- Polonya Zlotisi
- Rumen Leyi
- Singapur Doları
- Türk Lirası
- Yeni İsrail Şekeli
- Yeni Zelanda Doları
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|Çevrim kurları Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi / İngiliz Pound Sterlini
|1 AED
|0,21872 GBP
|5 AED
|1,09358 GBP
|10 AED
|2,18716 GBP
|20 AED
|4,37432 GBP
|50 AED
|10,93580 GBP
|100 AED
|21,87160 GBP
|250 AED
|54,67900 GBP
|500 AED
|109,35800 GBP
|1000 AED
|218,71600 GBP
|2000 AED
|437,43200 GBP
|5000 AED
|1.093,58000 GBP
|10000 AED
|2.187,16000 GBP
|Çevrim kurları İngiliz Pound Sterlini / Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi
|1 GBP
|4,57214 AED
|5 GBP
|22,86070 AED
|10 GBP
|45,72140 AED
|20 GBP
|91,44280 AED
|50 GBP
|228,60700 AED
|100 GBP
|457,21400 AED
|250 GBP
|1.143,03500 AED
|500 GBP
|2.286,07000 AED
|1000 GBP
|4.572,14000 AED
|2000 GBP
|9.144,28000 AED
|5000 GBP
|22.860,70000 AED
|10000 GBP
|45.721,40000 AED