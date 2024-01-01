Makau patacasından ABD dolarına

Reel döviz kuru ile MOP → USD çevirin

1.000 mop
124,16 usd

1.00000 MOP = 0.12416 USD

13:08 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 AEDUSDNGNINRGBPCNYCADEUR
1 AED10.272268412.73722.61060.2170251.958590.3686370.253414
1 USD3.6728511515.9283.04550.7970997.19361.353950.9308
1 NGN0.002422850.00065966710.05478220.0005258180.004745370.0008931540.000613985
1 INR0.0442270.012041618.254110.009598340.08662240.01630370.0112077

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Makau patacasından ABD dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MOP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak USD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MOP → USD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Makau patacası için en iyi döviz çiftleri

MOP → AED

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MOP → CAD

MOP → EUR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Makau Patakası / ABD Doları
1 MOP0.12416 USD
5 MOP0.62077 USD
10 MOP1.24155 USD
20 MOP2.48310 USD
50 MOP6.20775 USD
100 MOP12.41550 USD
250 MOP31.03875 USD
500 MOP62.07750 USD
1000 MOP124.15500 USD
2000 MOP248.31000 USD
5000 MOP620.77500 USD
10000 MOP1241.55000 USD
Çevrim kurları ABD Doları / Makau Patakası
1 USD8.05445 MOP
5 USD40.27225 MOP
10 USD80.54450 MOP
20 USD161.08900 MOP
50 USD402.72250 MOP
100 USD805.44500 MOP
250 USD2013.61250 MOP
500 USD4027.22500 MOP
1000 USD8054.45000 MOP
2000 USD16108.90000 MOP
5000 USD40272.25000 MOP
10000 USD80544.50000 MOP