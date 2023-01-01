دولار أسترالي إلى باتاكا ماكاوية

تحويل AUD إلى MOP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ aud
٥٬١٧٨٫١٣ mop

1.00000 AUD = 5.17813 MOP

متوسط سعر صرف السوق عند 2:0 UTC
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AUD إلى MOP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AUD → 0 MOP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86351.063888.21561.433951.656880.957118.2154
1GBP1.1580811.232102.1641.660671.918851.108421.0955
1USD0.940.811688182.9251.347951.557510.899717.123
1INR0.01133590.009788220.012059110.0162550.01878220.01084960.206488

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أسترالي إلى باتاكا ماكاوية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AUD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MOP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AUD الحالي إلى MOP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار أسترالي / Macanese Pataca
1 AUD5.17813 MOP
5 AUD25.89065 MOP
10 AUD51.78130 MOP
20 AUD103.56260 MOP
50 AUD258.90650 MOP
100 AUD517.81300 MOP
250 AUD1294.53250 MOP
500 AUD2589.06500 MOP
1000 AUD5178.13000 MOP
2000 AUD10356.26000 MOP
5000 AUD25890.65000 MOP
10000 AUD51781.30000 MOP
معدلات التحويل Macanese Pataca / دولار أسترالي
1 MOP0.19312 AUD
5 MOP0.96560 AUD
10 MOP1.93120 AUD
20 MOP3.86240 AUD
50 MOP9.65600 AUD
100 MOP19.31200 AUD
250 MOP48.28000 AUD
500 MOP96.56000 AUD
1000 MOP193.12000 AUD
2000 MOP386.24000 AUD
5000 MOP965.60000 AUD
10000 MOP1931.20000 AUD