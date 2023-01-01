دولار كندي إلى باتاكا ماكاوية

تحويل CAD إلى MOP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ cad
٥٬٩٨٢٫٩٣ mop

1.00000 CAD = 5.98293 MOP

متوسط سعر صرف السوق عند 0:8 UTC
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CAD إلى MOP مخطط التحويل

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86381.0647588.29441.434751.653850.957818.1983
1GBP1.1576811.2326102.2131.660931.914571.1088221.0671
1USD0.93920.811293182.9251.34751.553280.8995517.0916
1INR0.01132570.009783460.012059110.01624960.01873110.01084780.206109

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار كندي إلى باتاكا ماكاوية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CAD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MOP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CAD الحالي إلى MOP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار كندي / Macanese Pataca
1 CAD5.98293 MOP
5 CAD29.91465 MOP
10 CAD59.82930 MOP
20 CAD119.65860 MOP
50 CAD299.14650 MOP
100 CAD598.29300 MOP
250 CAD1495.73250 MOP
500 CAD2991.46500 MOP
1000 CAD5982.93000 MOP
2000 CAD11965.86000 MOP
5000 CAD29914.65000 MOP
10000 CAD59829.30000 MOP
معدلات التحويل Macanese Pataca / دولار كندي
1 MOP0.16714 CAD
5 MOP0.83571 CAD
10 MOP1.67142 CAD
20 MOP3.34284 CAD
50 MOP8.35710 CAD
100 MOP16.71420 CAD
250 MOP41.78550 CAD
500 MOP83.57100 CAD
1000 MOP167.14200 CAD
2000 MOP334.28400 CAD
5000 MOP835.71000 CAD
10000 MOP1671.42000 CAD