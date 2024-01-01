10 دولار كندي إلى باتاكا ماكاوية

تحويل CAD إلى MOP بسعر الصرف الحقيقي

10 cad
58.79 mop

C$1.000 CAD = MOP$5.879 MOP

Mid-market exchange rate at 10:36
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Loading

أعلى العملات

 USDINREURGBPPKRAUDCNYPHP
1 USD183.490.9330.79279.321.5057.25958.8
1 INR0.01210.0110.0093.3460.0180.0870.704
1 EUR1.07289.53110.847299.5291.6147.78463.054
1 GBP1.266105.7281.1811353.7171.9059.19274.462

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار كندي إلى باتاكا ماكاوية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CAD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MOP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CAD الحالي إلى MOP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دولار كندي

CAD إلى USD

CAD إلى INR

CAD إلى EUR

CAD إلى GBP

CAD إلى PKR

CAD إلى AUD

CAD إلى CNY

CAD إلى PHP

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل دولار كندي / Macanese Pataca
1 CAD٥٫٨٧٨٥٠ MOP
5 CAD٢٩٫٣٩٢٥٠ MOP
10 CAD٥٨٫٧٨٥٠٠ MOP
20 CAD١١٧٫٥٧٠٠٠ MOP
50 CAD٢٩٣٫٩٢٥٠٠ MOP
100 CAD٥٨٧٫٨٥٠٠٠ MOP
250 CAD١٬٤٦٩٫٦٢٥٠٠ MOP
500 CAD٢٬٩٣٩٫٢٥٠٠٠ MOP
1000 CAD٥٬٨٧٨٫٥٠٠٠٠ MOP
2000 CAD١١٬٧٥٧٫٠٠٠٠٠ MOP
5000 CAD٢٩٬٣٩٢٫٥٠٠٠٠ MOP
10000 CAD٥٨٬٧٨٥٫٠٠٠٠٠ MOP
معدلات التحويل Macanese Pataca / دولار كندي
1 MOP٠٫١٧٠١١ CAD
5 MOP٠٫٨٥٠٥٦ CAD
10 MOP١٫٧٠١١١ CAD
20 MOP٣٫٤٠٢٢٢ CAD
50 MOP٨٫٥٠٥٥٥ CAD
100 MOP١٧٫٠١١١٠ CAD
250 MOP٤٢٫٥٢٧٧٥ CAD
500 MOP٨٥٫٠٥٥٥٠ CAD
1000 MOP١٧٠٫١١١٠٠ CAD
2000 MOP٣٤٠٫٢٢٢٠٠ CAD
5000 MOP٨٥٠٫٥٥٥٠٠ CAD
10000 MOP١٬٧٠١٫١١٠٠٠ CAD