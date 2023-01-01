ريال برازيلي إلى باتاكا ماكاوية

تحويل BRL إلى MOP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ brl
١٬٦٥١٫٩٨ mop

1.00000 BRL = 1.65198 MOP

متوسط سعر صرف السوق عند 6:18 UTC
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BRL إلى MOP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BRL → 0 MOP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86381.063988.4591.435411.659490.9576518.214
1GBP1.1576811.23165102.4071.661741.921151.1086521.0858
1USD0.939950.811919183.1461.34921.559820.9001517.12
1INR0.01130470.009764980.01202710.01622690.018760.01082610.205903

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال برازيلي إلى باتاكا ماكاوية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BRL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MOP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BRL الحالي إلى MOP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for البرازيلي الحقيقي

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الريال البرازيلي / Macanese Pataca
1 BRL1.65198 MOP
5 BRL8.25990 MOP
10 BRL16.51980 MOP
20 BRL33.03960 MOP
50 BRL82.59900 MOP
100 BRL165.19800 MOP
250 BRL412.99500 MOP
500 BRL825.99000 MOP
1000 BRL1651.98000 MOP
2000 BRL3303.96000 MOP
5000 BRL8259.90000 MOP
10000 BRL16519.80000 MOP
معدلات التحويل Macanese Pataca / الريال البرازيلي
1 MOP0.60533 BRL
5 MOP3.02667 BRL
10 MOP6.05334 BRL
20 MOP12.10668 BRL
50 MOP30.26670 BRL
100 MOP60.53340 BRL
250 MOP151.33350 BRL
500 MOP302.66700 BRL
1000 MOP605.33400 BRL
2000 MOP1210.66800 BRL
5000 MOP3026.67000 BRL
10000 MOP6053.34000 BRL