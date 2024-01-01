10 باتاكا ماكاوية إلى ريال برازيلي

تحويل MOP إلى BRL بسعر الصرف الحقيقي

10 mop
6.15 brl

1.00000 MOP = 0.61451 BRL

Mid-market exchange rate at 21:59
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أعلى العملات

 AEDUSDNGNINRGBPCNYCADEUR
1 AED10.272264436.98422.55420.2151691.959420.3691910.251178
1 USD3.67291160582.83940.7902957.196751.3560.9226
1 NGN0.002288410.00062305110.05161330.0004923960.004483960.000844860.000574799
1 INR0.04433760.012071519.374810.009540090.08687590.0163690.0111366

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل باتاكا ماكاوية إلى ريال برازيلي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MOP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BRL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MOP الحالي إلى BRL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Macanese Pataca / الريال البرازيلي
1 MOP0.61451 BRL
5 MOP3.07256 BRL
10 MOP6.14511 BRL
20 MOP12.29022 BRL
50 MOP30.72555 BRL
100 MOP61.45110 BRL
250 MOP153.62775 BRL
500 MOP307.25550 BRL
1000 MOP614.51100 BRL
2000 MOP1229.02200 BRL
5000 MOP3072.55500 BRL
10000 MOP6145.11000 BRL
معدلات التحويل الريال البرازيلي / Macanese Pataca
1 BRL1.62731 MOP
5 BRL8.13655 MOP
10 BRL16.27310 MOP
20 BRL32.54620 MOP
50 BRL81.36550 MOP
100 BRL162.73100 MOP
250 BRL406.82750 MOP
500 BRL813.65500 MOP
1000 BRL1627.31000 MOP
2000 BRL3254.62000 MOP
5000 BRL8136.55000 MOP
10000 BRL16273.10000 MOP