5000 ريال برازيلي إلى باتاكا ماكاوية

تحويل BRL إلى MOP بسعر الصرف الحقيقي

٥٬٠٠٠ brl
٨٬١٦٥٫٢٥ mop

1.00000 BRL = 1.63305 MOP

متوسط سعر صرف السوق عند 1:36 UTC
تتبع سعر الصرف
A cheaper way to shop online internationally

BRL إلى MOP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BRL → 0 MOP
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85581.078389.15171.465681.667650.954118.3955
1GBP1.168511.26104.1741.712661.948651.1148621.4952
1USD0.92740.793651182.6781.359251.546550.884817.0597
1INR0.01121680.00959930.012095110.01644030.01870570.01070180.206339

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال برازيلي إلى باتاكا ماكاوية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BRL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MOP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BRL الحالي إلى MOP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل الريال البرازيلي / Macanese Pataca
1 BRL1.63305 MOP
5 BRL8.16525 MOP
10 BRL16.33050 MOP
20 BRL32.66100 MOP
50 BRL81.65250 MOP
100 BRL163.30500 MOP
250 BRL408.26250 MOP
500 BRL816.52500 MOP
1000 BRL1633.05000 MOP
2000 BRL3266.10000 MOP
5000 BRL8165.25000 MOP
10000 BRL16330.50000 MOP
معدلات التحويل Macanese Pataca / الريال البرازيلي
1 MOP0.61235 BRL
5 MOP3.06175 BRL
10 MOP6.12351 BRL
20 MOP12.24702 BRL
50 MOP30.61755 BRL
100 MOP61.23510 BRL
250 MOP153.08775 BRL
500 MOP306.17550 BRL
1000 MOP612.35100 BRL
2000 MOP1224.70200 BRL
5000 MOP3061.75500 BRL
10000 MOP6123.51000 BRL