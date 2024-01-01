Чилийские песо в патаки Макао
Сконвертируйте CLP в MOP по реальному обменному курсу
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|1 CLP в MOP
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|0,0089
|0,0090
|Низкий
|0,0084
|0,0084
|В среднем
|0,0086
|0,0087
|Изменить
|-0.99%
|1.20%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 CLP к MOP
За последние 30 дней максимальный курс CLP к MOP составил 0,0089, а минимальный — 0,0084. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0086. Изменение курса CLP к MOP в процентном соотношении составило -0.99.
За последние 90 дней максимальный курс CLP к MOP составил 0,0090, а минимальный — 0,0084. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0087. Изменение курса CLP к MOP в процентном соотношении составило 1.20.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из чилийских песо в патаки Макао
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите CLP из выпадающего списка для исходной валюты и MOP из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из CLP в MOP, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
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- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
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- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Патака Макао / Чилийское песо
|1 MOP
|117,13600 CLP
|5 MOP
|585,68000 CLP
|10 MOP
|1 171,36000 CLP
|20 MOP
|2 342,72000 CLP
|50 MOP
|5 856,80000 CLP
|100 MOP
|11 713,60000 CLP
|250 MOP
|29 284,00000 CLP
|500 MOP
|58 568,00000 CLP
|1000 MOP
|117 136,00000 CLP
|2000 MOP
|234 272,00000 CLP
|5000 MOP
|585 680,00000 CLP
|10000 MOP
|1 171 360,00000 CLP