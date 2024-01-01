Чилийские песо в патаки Макао

Сконвертируйте CLP в MOP по реальному обменному курсу

1 000 clp
8,54 mop

$1,000 CLP = MOP$0,008537 MOP

Среднерыночный курс в 04:54
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1 CLP в MOPПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,00890,0090
Низкий0,00840,0084
В среднем0,00860,0087
Изменить-0.99%1.20%
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Соотношение 1 CLP к MOP

За последние 30 дней максимальный курс CLP к MOP составил 0,0089, а минимальный — 0,0084. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0086. Изменение курса CLP к MOP в процентном соотношении составило -0.99.

За последние 90 дней максимальный курс CLP к MOP составил 0,0090, а минимальный — 0,0084. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0087. Изменение курса CLP к MOP в процентном соотношении составило 1.20.

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Популярные валюты

 USDGBPCADSGDEURAUDMXNNZD
1 USD10,7731,3711,3440,9181,49217,9891,66
1 GBP1,29411,7741,741,1881,93123,2772,148
1 CAD0,730,56410,9810,671,08913,1251,211
1 SGD0,7440,5751,01910,6831,1113,381,235

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Как произвести расчет конвертации из чилийских песо в патаки Макао

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите CLP из выпадающего списка для исходной валюты и MOP из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из CLP в MOP, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Чилийское песо / Патака Макао
1 CLP0,00854 MOP
5 CLP0,04269 MOP
10 CLP0,08537 MOP
20 CLP0,17074 MOP
50 CLP0,42686 MOP
100 CLP0,85371 MOP
250 CLP2,13428 MOP
500 CLP4,26856 MOP
1000 CLP8,53711 MOP
2000 CLP17,07422 MOP
5000 CLP42,68555 MOP
10000 CLP85,37110 MOP
Обменные курсы Патака Макао / Чилийское песо
1 MOP117,13600 CLP
5 MOP585,68000 CLP
10 MOP1 171,36000 CLP
20 MOP2 342,72000 CLP
50 MOP5 856,80000 CLP
100 MOP11 713,60000 CLP
250 MOP29 284,00000 CLP
500 MOP58 568,00000 CLP
1000 MOP117 136,00000 CLP
2000 MOP234 272,00000 CLP
5000 MOP585 680,00000 CLP
10000 MOP1 171 360,00000 CLP