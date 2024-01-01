Евро в патаки Макао

Сконвертируйте EUR в MOP по реальному обменному курсу

1 000 eur
8 780,47 mop

€1,000 EUR = MOP$8,780 MOP

Среднерыночный курс в 13:38
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1 EUR в MOPПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий8,78058,7854
Низкий8,58958,5895
В среднем8,67648,6783
Изменить1.68%2.13%
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Соотношение 1 EUR к MOP

За последние 30 дней максимальный курс EUR к MOP составил 8,7805, а минимальный — 8,5895. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 8,6764. Изменение курса EUR к MOP в процентном соотношении составило 1.68.

За последние 90 дней максимальный курс EUR к MOP составил 8,7854, а минимальный — 8,5895. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 8,6783. Изменение курса EUR к MOP в процентном соотношении составило 2.13.

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Популярные валюты

 USDGBPCHFCADINRAUDJPYPLN
1 USD10,770,8841,36983,6251,485156,4953,932
1 GBP1,29811,1481,777108,5571,927203,1545,105
1 CHF1,1310,87111,54894,5711,679176,984,447
1 CAD0,7310,5630,646161,1051,085114,3512,873

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

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Как произвести расчет конвертации из евро в патаки Макао

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите EUR из выпадающего списка для исходной валюты и MOP из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из EUR в MOP, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для евро

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Евро / Патака Макао
1 EUR8,78047 MOP
5 EUR43,90235 MOP
10 EUR87,80470 MOP
20 EUR175,60940 MOP
50 EUR439,02350 MOP
100 EUR878,04700 MOP
250 EUR2 195,11750 MOP
500 EUR4 390,23500 MOP
1000 EUR8 780,47000 MOP
2000 EUR17 560,94000 MOP
5000 EUR43 902,35000 MOP
10000 EUR87 804,70000 MOP
Обменные курсы Патака Макао / Евро
1 MOP0,11389 EUR
5 MOP0,56945 EUR
10 MOP1,13889 EUR
20 MOP2,27778 EUR
50 MOP5,69445 EUR
100 MOP11,38890 EUR
250 MOP28,47225 EUR
500 MOP56,94450 EUR
1000 MOP113,88900 EUR
2000 MOP227,77800 EUR
5000 MOP569,44500 EUR
10000 MOP1 138,89000 EUR