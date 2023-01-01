بيزو تشيلي إلى روبية سريلانكي

تحويل CLP إلى LKR بسعر الصرف الحقيقي

1000 clp
367.35 lkr

1.00000 CLP = 0.36735 LKR

متوسط سعر صرف السوق عند 7:43 UTC
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CLP إلى LKR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CLP → 0 LKR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86571.065188.55511.437571.661490.965118.2092
1GBP1.1551311.2303102.291.660541.91921.1148221.0335
1USD0.93890.81281183.14251.34971.559940.906117.0962
1INR0.01129240.009776110.012027510.01623360.01876230.01089820.205625

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو تشيلي إلى روبية سريلانكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CLP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LKR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CLP الحالي إلى LKR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chilean Peso / روبية سريلانكية
1 CLP0.36735 LKR
5 CLP1.83676 LKR
10 CLP3.67352 LKR
20 CLP7.34704 LKR
50 CLP18.36760 LKR
100 CLP36.73520 LKR
250 CLP91.83800 LKR
500 CLP183.67600 LKR
1000 CLP367.35200 LKR
2000 CLP734.70400 LKR
5000 CLP1836.76000 LKR
10000 CLP3673.52000 LKR
معدلات التحويل روبية سريلانكية / Chilean Peso
1 LKR2.72219 CLP
5 LKR13.61095 CLP
10 LKR27.22190 CLP
20 LKR54.44380 CLP
50 LKR136.10950 CLP
100 LKR272.21900 CLP
250 LKR680.54750 CLP
500 LKR1361.09500 CLP
1000 LKR2722.19000 CLP
2000 LKR5444.38000 CLP
5000 LKR13610.95000 CLP
10000 LKR27221.90000 CLP