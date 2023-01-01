10 بيزو تشيلي إلى روبية سريلانكي

تحويل CLP إلى LKR بسعر الصرف الحقيقي

١٠ clp
٣٫٧٥ lkr

1.00000 CLP = 0.37528 LKR

متوسط سعر صرف السوق عند 14:34 UTC
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CLP إلى LKR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CLP → 0 LKR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85491.07989.26461.467391.670670.9549518.5277
1GBP1.1697311.2622104.4211.716531.954321.1170321.6735
1USD0.92680.792267182.7291.359951.548350.88517.1712
1INR0.01120270.009576660.012087710.01643860.01871590.01069760.20756

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو تشيلي إلى روبية سريلانكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CLP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LKR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CLP الحالي إلى LKR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل Chilean Peso / روبية سريلانكية
1 CLP0.37528 LKR
5 CLP1.87639 LKR
10 CLP3.75278 LKR
20 CLP7.50556 LKR
50 CLP18.76390 LKR
100 CLP37.52780 LKR
250 CLP93.81950 LKR
500 CLP187.63900 LKR
1000 CLP375.27800 LKR
2000 CLP750.55600 LKR
5000 CLP1876.39000 LKR
10000 CLP3752.78000 LKR
معدلات التحويل روبية سريلانكية / Chilean Peso
1 LKR2.66469 CLP
5 LKR13.32345 CLP
10 LKR26.64690 CLP
20 LKR53.29380 CLP
50 LKR133.23450 CLP
100 LKR266.46900 CLP
250 LKR666.17250 CLP
500 LKR1332.34500 CLP
1000 LKR2664.69000 CLP
2000 LKR5329.38000 CLP
5000 LKR13323.45000 CLP
10000 LKR26646.90000 CLP