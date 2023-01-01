2000 بيزو تشيلي إلى روبية سريلانكي

تحويل CLP إلى LKR بسعر الصرف الحقيقي

٢٬٠٠٠ clp
٧٥٠٫٧٨ lkr

1.00000 CLP = 0.37539 LKR

متوسط سعر صرف السوق عند 14:35 UTC
تتبع سعر الصرف
Spend abroad without hidden fees

CLP إلى LKR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CLP → 0 LKR
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.854851.0790589.26991.46741.670740.95518.5288
1GBP1.169811.26235104.4341.716671.954561.1171621.6763
1USD0.926750.792173182.73011.35991.548350.8850517.1714
1INR0.0112020.009575390.012087510.01643780.01871560.0106980.207559

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو تشيلي إلى روبية سريلانكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CLP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LKR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CLP الحالي إلى LKR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Chilean Peso / روبية سريلانكية
1 CLP0.37539 LKR
5 CLP1.87694 LKR
10 CLP3.75388 LKR
20 CLP7.50776 LKR
50 CLP18.76940 LKR
100 CLP37.53880 LKR
250 CLP93.84700 LKR
500 CLP187.69400 LKR
1000 CLP375.38800 LKR
2000 CLP750.77600 LKR
5000 CLP1876.94000 LKR
10000 CLP3753.88000 LKR
معدلات التحويل روبية سريلانكية / Chilean Peso
1 LKR2.66391 CLP
5 LKR13.31955 CLP
10 LKR26.63910 CLP
20 LKR53.27820 CLP
50 LKR133.19550 CLP
100 LKR266.39100 CLP
250 LKR665.97750 CLP
500 LKR1331.95500 CLP
1000 LKR2663.91000 CLP
2000 LKR5327.82000 CLP
5000 LKR13319.55000 CLP
10000 LKR26639.10000 CLP