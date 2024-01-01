Чилийские песо в шри-ланкийские рупии

Сконвертируйте CLP в LKR по реальному обменному курсу

1 000 clp
321,86 lkr

$1,000 CLP = Sr0,3219 LKR

Среднерыночный курс в 04:51
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1 CLP в LKRПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,33330,3373
Низкий0,31940,3091
В среднем0,32610,3253
Изменить-1.53%2.14%
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Соотношение 1 CLP к LKR

За последние 30 дней максимальный курс CLP к LKR составил 0,3333, а минимальный — 0,3194. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,3261. Изменение курса CLP к LKR в процентном соотношении составило -1.53.

За последние 90 дней максимальный курс CLP к LKR составил 0,3373, а минимальный — 0,3091. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,3253. Изменение курса CLP к LKR в процентном соотношении составило 2.14.

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Популярные валюты

 USDGBPCADSGDEURAUDMXNNZD
1 USD10,7731,3711,3440,9181,49217,9891,66
1 GBP1,29411,7741,741,1891,93123,2782,148
1 CAD0,730,56410,9810,671,08913,1241,211
1 SGD0,7440,5751,01910,6831,1113,381,235

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Как произвести расчет конвертации из чилийских песо в шри-ланкийские рупии

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите CLP из выпадающего списка для исходной валюты и LKR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из CLP в LKR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для чилийское песо

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Чилийское песо / Шри-Ланкийская рупия
1 CLP0,32186 LKR
5 CLP1,60931 LKR
10 CLP3,21861 LKR
20 CLP6,43722 LKR
50 CLP16,09305 LKR
100 CLP32,18610 LKR
250 CLP80,46525 LKR
500 CLP160,93050 LKR
1000 CLP321,86100 LKR
2000 CLP643,72200 LKR
5000 CLP1 609,30500 LKR
10000 CLP3 218,61000 LKR
Обменные курсы Шри-Ланкийская рупия / Чилийское песо
1 LKR3,10694 CLP
5 LKR15,53470 CLP
10 LKR31,06940 CLP
20 LKR62,13880 CLP
50 LKR155,34700 CLP
100 LKR310,69400 CLP
250 LKR776,73500 CLP
500 LKR1 553,47000 CLP
1000 LKR3 106,94000 CLP
2000 LKR6 213,88000 CLP
5000 LKR15 534,70000 CLP
10000 LKR31 069,40000 CLP