История обменного курса чилийское песо–шри-ланкийские рупии

Обменный курс чилийское песо/шри-ланкийские рупии сейчас составляет 0,322, отражая изменение в размере -2.037% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость чилийское песо оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -2.816% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс чилийское песо/шри-ланкийские рупии колебался между максимумом, который 15-07-2024 дошел до 0,334, и минимумом, равным 0,322, на 19-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 18-07-2024, представляя собой -1.208% уменьшение стоимости.