Чилийское песо (CLP)

Чилийское песо — это официальная валюта Чили. Код валюты — CLP; символ — $ или CLP$. Коэффициент конвертации достигает 6-значных цифр. Чилийское песо является необеспеченной валютой.

Название валюты

Чилийское песо

$

Обменный курс для CLP

 USD GBP CAD SGD EUR AUD MXN NZD
Из CLP0.00107 0.00082 0.00146 0.00143 0.00098 0.00158 0.01897 0.00176
В CLP936.77000 1216.07000 684.74800 698.43100 1023.09000 630.96100 52.71670 569.04100

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