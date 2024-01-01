Чилийское песо (CLP)
Чилийское песо — это официальная валюта Чили. Код валюты — CLP; символ — $ или CLP$. Коэффициент конвертации достигает 6-значных цифр. Чилийское песо является необеспеченной валютой.
Название валюты
Чилийское песо
Символ валюты
$
Обменный курс для CLP
|USD
|GBP
|CAD
|SGD
|EUR
|AUD
|MXN
|NZD
|Из CLP
|0.00107
|0.00082
|0.00146
|0.00143
|0.00098
|0.00158
|0.01897
|0.00176
|В CLP
|936.77000
|1216.07000
|684.74800
|698.43100
|1023.09000
|630.96100
|52.71670
|569.04100
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