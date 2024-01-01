Чилийские песо в исландские кроны

Сконвертируйте CLP в ISK по реальному обменному курсу

1 000 clp
145,77 isk

$1,000 CLP = kr0,1458 ISK

Среднерыночный курс в 21:10
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1 CLP в ISKПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,15120,1556
Низкий0,14550,1455
В среднем0,14820,1497
Изменить-2.28%-1.28%
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Соотношение 1 CLP к ISK

За последние 30 дней максимальный курс CLP к ISK составил 0,1512, а минимальный — 0,1455. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,1482. Изменение курса CLP к ISK в процентном соотношении составило -2.28.

За последние 90 дней максимальный курс CLP к ISK составил 0,1556, а минимальный — 0,1455. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,1497. Изменение курса CLP к ISK в процентном соотношении составило -1.28.

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Популярные валюты

 USDGBPCADSGDEURAUDMXNNZD
1 USD10,7731,3711,3440,9181,49217,9861,66
1 GBP1,29411,7741,741,1891,93123,2772,148
1 CAD0,730,56410,9810,671,08913,1231,211
1 SGD0,7440,5751,0210,6831,1113,381,235

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Как произвести расчет конвертации из чилийских песо в исландские кроны

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите CLP из выпадающего списка для исходной валюты и ISK из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из CLP в ISK, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для чилийское песо

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Чилийское песо / Исландская крона
1 CLP0,14577 ISK
5 CLP0,72885 ISK
10 CLP1,45769 ISK
20 CLP2,91538 ISK
50 CLP7,28845 ISK
100 CLP14,57690 ISK
250 CLP36,44225 ISK
500 CLP72,88450 ISK
1000 CLP145,76900 ISK
2000 CLP291,53800 ISK
5000 CLP728,84500 ISK
10000 CLP1 457,69000 ISK
Обменные курсы Исландская крона / Чилийское песо
1 ISK6,86016 CLP
5 ISK34,30080 CLP
10 ISK68,60160 CLP
20 ISK137,20320 CLP
50 ISK343,00800 CLP
100 ISK686,01600 CLP
250 ISK1 715,04000 CLP
500 ISK3 430,08000 CLP
1000 ISK6 860,16000 CLP
2000 ISK13 720,32000 CLP
5000 ISK34 300,80000 CLP
10000 ISK68 601,60000 CLP