История обменного курса чилийское песо–исландские кроны

Обменный курс чилийское песо/исландские кроны сейчас составляет 0,146, отражая изменение в размере -1.507% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость чилийское песо оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -2.988% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс чилийское песо/исландские кроны колебался между максимумом, который 12-07-2024 дошел до 0,151, и минимумом, равным 0,145, на 18-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 18-07-2024, представляя собой -1.220% уменьшение стоимости.