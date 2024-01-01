История обменного курса исландская крона–чилийские песо

Обменный курс исландская крона/чилийские песо сейчас составляет 6,879, отражая изменение в размере 0.407% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость исландская крона оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 4.008% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс исландская крона/чилийские песо колебался между максимумом, который 19-07-2024 дошел до 6,898, и минимумом, равным 6,614, на 12-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 18-07-2024, представляя собой 1.234% увеличение стоимости.