سجل أسعار الصرف من كرونا أيسلندية إلى إلى البيزو الشيلي

يبلغ سعر صرف كرونا أيسلندية إلى إلى البيزو الشيلي حاليًا 7.54708 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.020% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة كرونا أيسلندية مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة 1.196% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف كرونا أيسلندية إلى إلى البيزو الشيلي بين أعلى مستوى 7.61908 في 21-08-2026 وأدنى مستوى 7.45791 في 18-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 24-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.631%.