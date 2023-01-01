بيزو تشيلي إلى كرونة آيسلندية

تحويل CLP إلى ISK بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ clp
١٥٤٫٦٦ isk

1.00000 CLP = 0.15466 ISK

متوسط سعر صرف السوق عند 7:46 UTC
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CLP إلى ISK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CLP → 0 ISK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86611.06588.52441.43771.661730.965318.2024
1GBP1.154611.2297102.2151.660031.918711.1145421.0174
1USD0.938950.813206183.12151.349951.560310.906417.0915
1INR0.01129630.009783350.012030610.01624070.01877140.01090450.205621

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو تشيلي إلى كرونة آيسلندية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CLP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ISK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CLP الحالي إلى ISK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chilean Peso / Icelandic Króna
1 CLP0.15466 ISK
5 CLP0.77330 ISK
10 CLP1.54661 ISK
20 CLP3.09322 ISK
50 CLP7.73305 ISK
100 CLP15.46610 ISK
250 CLP38.66525 ISK
500 CLP77.33050 ISK
1000 CLP154.66100 ISK
2000 CLP309.32200 ISK
5000 CLP773.30500 ISK
10000 CLP1546.61000 ISK
معدلات التحويل Icelandic Króna / Chilean Peso
1 ISK6.46574 CLP
5 ISK32.32870 CLP
10 ISK64.65740 CLP
20 ISK129.31480 CLP
50 ISK323.28700 CLP
100 ISK646.57400 CLP
250 ISK1616.43500 CLP
500 ISK3232.87000 CLP
1000 ISK6465.74000 CLP
2000 ISK12931.48000 CLP
5000 ISK32328.70000 CLP
10000 ISK64657.40000 CLP