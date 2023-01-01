100 بيزو تشيلي إلى كرونة آيسلندية

تحويل CLP إلى ISK بسعر الصرف الحقيقي

100 clp
15.60 isk

1.00000 CLP = 0.15600 ISK

متوسط سعر صرف السوق عند 14:16 UTC
تتبع سعر الصرف
Spend abroad without hidden fees

CLP إلى ISK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CLP → 0 ISK
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85491.07989.27391.467061.671830.9547518.5441
1GBP1.1697311.26205104.4191.715951.955451.116821.6901
1USD0.92680.792362182.73761.359651.549430.88517.1864
1INR0.01120150.00957680.012086410.01643330.0187270.01069650.207722

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو تشيلي إلى كرونة آيسلندية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CLP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ISK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CLP الحالي إلى ISK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Chilean Peso / Icelandic Króna
1 CLP0.15600 ISK
5 CLP0.78002 ISK
10 CLP1.56003 ISK
20 CLP3.12006 ISK
50 CLP7.80015 ISK
100 CLP15.60030 ISK
250 CLP39.00075 ISK
500 CLP78.00150 ISK
1000 CLP156.00300 ISK
2000 CLP312.00600 ISK
5000 CLP780.01500 ISK
10000 CLP1560.03000 ISK
معدلات التحويل Icelandic Króna / Chilean Peso
1 ISK6.41012 CLP
5 ISK32.05060 CLP
10 ISK64.10120 CLP
20 ISK128.20240 CLP
50 ISK320.50600 CLP
100 ISK641.01200 CLP
250 ISK1602.53000 CLP
500 ISK3205.06000 CLP
1000 ISK6410.12000 CLP
2000 ISK12820.24000 CLP
5000 ISK32050.60000 CLP
10000 ISK64101.20000 CLP