Şili pesosundan İzlanda kronuna

Reel döviz kuru ile CLP → ISK çevirin

1.000 clp
146,08 isk

1,000 CLP = 0,1461 ISK

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDGBPCADSGDEURAUDMXNNZD
1 USD10,8031,3771,3620,941,54716,6451,684
1 GBP1,24511,7151,6951,171,92720,7242,097
1 CAD0,7260,58310,9880,6821,12312,0851,223
1 SGD0,7340,591,01210,691,13712,2261,237

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Şili pesosundan İzlanda kronuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak CLP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ISK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut CLP → ISK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Şili pesosu için en iyi döviz çiftleri

CLP → USD

CLP → GBP

CLP → CAD

CLP → SGD

CLP → EUR

CLP → AUD

CLP → MXN

CLP → NZD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Şili Pesosu / İzlanda Kronu
1 CLP0,14608 ISK
5 CLP0,73038 ISK
10 CLP1,46075 ISK
20 CLP2,92150 ISK
50 CLP7,30375 ISK
100 CLP14,60750 ISK
250 CLP36,51875 ISK
500 CLP73,03750 ISK
1000 CLP146,07500 ISK
2000 CLP292,15000 ISK
5000 CLP730,37500 ISK
10000 CLP1.460,75000 ISK
Çevrim kurları İzlanda Kronu / Şili Pesosu
1 ISK6,84578 CLP
5 ISK34,22890 CLP
10 ISK68,45780 CLP
20 ISK136,91560 CLP
50 ISK342,28900 CLP
100 ISK684,57800 CLP
250 ISK1.711,44500 CLP
500 ISK3.422,89000 CLP
1000 ISK6.845,78000 CLP
2000 ISK13.691,56000 CLP
5000 ISK34.228,90000 CLP
10000 ISK68.457,80000 CLP